«فيديكس»: سلاسل التوريد المستدامة سياسة محورية للشركات لتحقيق «صفر انبعاثات»

أكد طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ((فيديكس إكسبريس)) أن سلاسل التوريد المستدامة أصبحت سياسة محورية للشركات التي تهدف إلى التوافق مع الالتزامات الإقليمية لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

ويستلزم هذا التحول أكثر من مجرد الالتزام باللوائح البيئية؛ حيث يمثل فرصة للاستفادة من إدارة سلسلة التوريد كأصل استراتيجي.

وقال في بيان صحفي: تشهد بلدان الشرق الأوسط نمواً وتنوعاً اقتصادياً مستمراً. وفي الوقت نفسه، حددت العديد من الحكومات في المنطقة التزامات طموحة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري. وهذا يعني أن الشركات في جميع القطاعات وبغض النظر عن حجمها يجب أن تكون مستعدة لتكثيف وتحويل الطرق التي تمارس بها أعمالها بما يتماشى مع الممارسات المسؤولة بيئياً.

وأضاف: إن التركيز على الاستدامة أمر بالغ الأهمية للشركات ليس فقط لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ولكن أيضاً لبناء المرونة لمواجهة أي شيء يخبئه الغد. وفقاً لاستطلاع بي دبليو سي لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2023، قال 64% من المشاركين إن شركاتهم قد تبنت استراتيجية رسمية لإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقال: يركز المستثمرون بشكل أكبر على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتقوم الهيئات التنظيمية بتطبيق اللوائح والمتطلبات الجديدة باستمرار. والآن تقوم وكالات التصنيف والمؤشرات، مثل مؤشر الأداء اللوجستي التابع للبنك الدولي، بإدراج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في تقييماتها ومعاييرها المرجعية.

وتابع: علاوة على ذلك، أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالبيئة حيث أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة باين آند كومباني أن 64% من المستهلكين في جميع أنحاء العالم يهتمون بشدة بالاستدامة.

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