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قيادة إقليمية جديدة لـ«بي إم دبليو»

3/23/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة ((بي إم دبليو)) الشرق الأوسط إجراء تغييرات مهمة في قيادتها ستدخل حيز التنفيذ من 1 أبريل من سنة 2024، فقد عينت المجموعة كريم كريستيان في منصب المدير الإداري للمجموعة، وهو سيخلف الدكتور حامد حقباروار الذي سيغادر المجموعة بطلب منه بعد 18 عاماً من العمل في الشركة.

وقال جان فيليب باران، النائب الأول لرئيس المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في المجموعة: يسعدني الترحيب بكريم كريستيان في منصبه الجديد، وأنا على قناعة تامة بأننا سنواصل تحقيق مزيد من النجاحات لمجموعة ((بي إم دبليو)) في المنطقة بفضل مبادئنا المشتركة.

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