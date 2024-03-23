علماء يحددون الخطوط الحمراء للذكاء الاصطناعي

أصدر مجموعة من كبار علماء الذكاء الاصطناعي الغربيين والصينيين تحذيراً صارماً، مفاده أن مواجهة الأخطار المحيطة بالتكنولوجيا المتطورة، تتطلب تعاوناً عالمياً مشابهاً للجهود التي بذلت في الحرب الباردة؛ لتجنب الصراعات النووية.

والتقى مجموعة من الخبراء الدوليين البارزين في بكين الأسبوع الفائت؛ حيث حددوا ((الخطوط الحمراء)) حيال تطوير الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك استخدامه في تصنيع أسلحة بيولوجية، وشن هجمات الإلكترونية.

وفي بيان اطلعت عليه ((فاينانشال تايمز))، وصدر في الأيام القليلة التي تلت الاجتماع، حذر الأكاديميون من ضرورة تبني نهج مشترك لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي؛ لوقف ((الأخطار الكارثية، أو حتى الوجودية بالنسبة للبشرية في حياتنا)).

وقال البيان ((في خضم الحرب الباردة، ساعد التنسيق الدولي على المستويين العلمي والحكومي على تجنب كارثة نووية حرارية، وتحتاج البشرية مرة أخرى إلى التنسيق لتجنب كارثة قد تنجم عن تكنولوجيا غير مسبوقة)).

ويشمل الموقعون جيفري هينتون ويوشوا بنجيو، اللذين فازا بجائزة تورنغ عن أعمالهما في الشبكات العصبية، وغالباً ما يشار إليهما بوصفهما ((الأبوين الروحيين)) للذكاء الاصطناعي، وأستاذ علوم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا ستيوارت راسل، وأندرو ياو أحد أبرز علماء الحاسوب في الصين.

وجاء البيان عقب منتدى ((الحوار الدولي عن سلامة الذكاء الاصطناعي)) الذي عقد في بكين الأسبوع الماضي، حيث شارك مسؤولون من الحكومة الصينية، ما يشير إلى تأييد رسمي ضمني للمنتدى ونتائجه. ويشكل اللقاء جزءاً من استراتيجية الضغط التي تمارسها المجتمعات الأكاديمية على الشركات التقنية والحكومات؛ للعمل معاً في المسائل المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما عبر جمع أقوى دولتين في مجال التكنولوجيا في العالم، الصين والولايات المتحدة.

وفي شهر نوفمبر، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، وناقشا موضوع سلامة الذكاء الاصطناعي، واتفقا على إقامة حوار في هذه المسألة، كما اجتمعت شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في جميع أنحاء العالم مع خبراء الذكاء الاصطناعي الصينيين في جلسات مغلقة في الأشهر الأخيرة.

وفي الشهر نفسه، اتفقت 28 دولة، ومن ذلك الصين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة على التزامات عامة للتعاون والعمل معاً؛ لمواجهة الأخطار الوجودية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي المتقدم، وذلك على هامش قمة سلامة الذكاء الاصطناعي، التي نظمها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وفي الأسبوع الماضي في العاصمة بكين، ناقش الخبراء التهديدات المتعلقة بتطوير ((الذكاء العام الاصطناعي))، أو أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تضاهي البشر أو تتفوق عليهم.

وقال الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي يوشوا بنجيو: ((تمحورت النقاشات في الخطوط الحمراء التي ينبغي لأي نظام ذكاء اصطناعي قوي عدم تجاوزها، والتي يجب على حكومات العالم فرضها عند تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي)).

وتتعلق هذه الخطوط الحمراء بالأنظمة الذاتية المتزايدة، فيقول البيان: ((إنه ينبغي لأي نظام ذكاء اصطناعي عدم التمتع بالقدرة على استنساخ أو تحسين نفسه من دون موافقة ومساعدة بشرية صريحة)) أو ((اتخاذ إجراءات لزيادة قوته وتأثيره من دون مبرر))، كما أضاف العلماء إنه ينبغي لأي أنظمة ألّا تعزز قدرة الجهات الفاعلة على تصميم أسلحة الدمار الشامل، أو انتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية، أو أن تكون قادرة على تنفيذ هجمات سيبرانية ذاتياً تسفر عن خسائر مالية جسيمة، أو ما يعادلها من أضرار.

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