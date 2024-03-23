الصناديق الأمريكية تجد صعوبة في سحب استثماراتها من الصين

تواجه المؤسسات الأمريكية المستثمرة في الصناديق الخاصة الصينية صعوبة في التخارج مما كان يعد سابقاً من أنجح صفقاتها، وذلك وسط تشديد البيئة الرقابية وتزايد التوترات الجيوسياسية. وقالت 4 من صناديق التقاعد العامة، التي خصصت أكثر من 4 مليارات دولار لصناديق الأسهم الخاصة التي تركز على الصين، إنها مستعدة لتأجيل استرداد الاستثمارات التي تقترب من نهاية مدتها البالغة 10 سنوات.

ويعكس التردد مخاوفهم من أن عمليات الاكتتاب العام للشركات الصينية في الولايات المتحدة، وهي وسيلة مهمة للتخارج من استثمارات الأسهم الخاصة، ستظل ضعيفة عقب الهبوط الناجم عن شطب ((ديدي)) الذي فرضته بكين، وهو تطبيق صيني لخدمات نقل الركاب، من بورصة نيويورك في عام 2022.

وتفاقمت مخاوفهم بعد إصدار تشريعات أمريكية هذا الشهر ستلزم ((بايت دانس))، مجموعة التقنية الصينية الرائدة المدعومة من عشرات الصناديق الخاصة، بالتخارج أو مواجهة حظر لتطبيقها ((تيك توك)) الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو.

وقال آلان والدروب، مدير استثمارات الأسهم الخاصة في مؤسسة صندوق ألاسكا الدائم البالغة قيمتها 81 مليار دولار، والتي لديها مصالح مع الصين، إن الصين كانت وجهة يمكنك فيها ضخ الاستثمارات، لكن إخراجها كان أكثر صعوبة. أما الآن فقد أصبح الأمر أكثر خطورة بكثير. وكانت الصناديق الخاصة المدعومة من الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي من بين أكثر المستثمرين نشاطاً في قطاعي الخدمات الاستهلاكية والإنترنت المتناميين في الصين، حيث قامت صناديق مثل ((سيكويا كابيتال)) و((سيلفر ليك)) بتمويل بعض من أنجح الشركات الناشئة في البلاد مثل: ((علي بابا)) و((ميتوان)).

واستمرت طفرة الاستثمار حتى بعد اندلاع حرب تجارية بين بكين وواشنطن. ومنذ عام 2018 - عندما فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على الواردات الصينية - إلى عام 2020، حصلت الشركات الصينية على 33 مليار دولار من الأسهم الخاصة التي تقودها أو تشارك في الإشراف عليها الولايات المتحدة، وفقاً لـ ((فيوتشر يونيون))، وهي مجموعة تدعو صناديق الأسهم الخاصة الأمريكية لسحب استثماراتها في الشركات الصينية.

وتجاوزت الاستثمارات خلال المدة من 2015 إلى 2017 الـ 20 مليار دولار. وانتهت طفرة عمليات الاكتتاب العام التي سمحت لمئات الشركات الصينية من طرح أسهمها في بورصة نيويورك بشكل مفاجئ عام 2022. وعندما أجرت بكين مراجعة لأمن بيانات الشركات التي تتطلع لإدراج أسهمها في الخارج أظهرت السجلات أنه تم طرح أسهم خمس شركات صينية، تستثمر فيها شركات الأسهم الخاصة الأمريكية، ببورصة نيويورك منذ بداية عام 2022، مقارنة بـ 18 شركة في عام 2021.

كذلك، تراجعت استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر التي تقودها الولايات المتحدة في الصين بنسبة 68% على أساس سنوي خلال عام 2022، وفقاً لما أورده مزود البيانات المالية ((كرانش باس)).

ورغم أن الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت بمثابة ضربة للاكتتابات العامة في جميع المجالات بأمريكا، إلا أن التدخل السياسي لبكين لعب دوراً مماثلاً، إن لم يكن أكبر، في منع الشركات الصينية المحلية من إدراج أسهمها في الخارج. ففي يوليو 2021، حظرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية شركة ((ديدي))، التي تمولها شركات استثمارية أميركية بارزة مثل ((سيلفر ليك)) و((كواتو))، من متاجر التطبيقات المحلية، لتتمكن من إطلاق اكتتاب عام في نيويورك، بغض النظر عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي والتي عبرت عنها السلطات الصينية.

وبعد عدة أشهر، أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية قواعد تتطلب من الشركات المحلية أن تخضع لمراجعات صارمة، قبل الحصول على موافقة لإدراج أسهمها في الخارج. وانسحبت ((ديدي)) من بورصة نيويورك في يونيو 2022 بموجب الإصلاحات التنظيمية.

كما أجبرت المراجعات الصارمة العديد من الشركات على تأجيل أو حتى التخلي عن خططها للطرح العام في الولايات المتحدة رغم أن الإدراج سيوفر أفضل النتائج لمساهميها في شركات الأسهم الخاصة. وقال مينغ لياو، الشريك في ((بروسبكت أفينيو كابيتال))، وهو صندوق للأسهم الخاصة مقره بكين: لقد أدرك المستثمرون تدريجياً أنه أصبح من المستحيل تقريباً على العديد من الشركات الصينية القيام بإدراج أسهمها في الخارج.

وأدى مشروع القانون بشأن ((بايت دانس))، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع إلى زيادة صعوبة عملية التخارج، حيث يمكن أن تتراجع قيمة مجموعة الإنترنت الصينية، التي تمولها صناديق أمريكية بارزة، إذا فقدت أحد أصولها الأكثر قيمة.

وأوضح رئيس قسم استثمارات الأسهم الخاصة في برنامج تقاعد عام يمتلك حصصاً في ((بايت دانس)) قائلاً: لا يستطيع هؤلاء المستثمرون إجراء أي تعديل على مخصصاتهم في الصين التي نمت للغاية بسبب حصتهم في ((بايت دانس))، التي وقعت في تقاطع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وثائق عامة، أثر التراجع الضخم في عمليات الاكتتاب العام الأولي سلباً على مديري الأسهم الخاصة الذين يركزون على الصين وعرفوا بأدائهم المتميز. وانخفض صافي معدل العائد الداخلي، وهو معيار للأداء، لصندوق ((واربورج بينكوس تشاينا)) بقيمة 2.2 مليار دولار، الذي بدأ نشاطه في 2016، إلى 7.9% خلال سبتمبر الماضي من 25.5% قبل عامين. وقال والدروب: لديك تعقيدات في الصين، ولديك أيضاً تعقيدات السوق الأوسع، بالنسبة لتلك الصناديق التي تركز على الصين، فهي مسألة خطيرة بشكل خاص.

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