تطهير الفساد ومحاربة الاحتيال المصرفي يؤرقان فيتنام

في عام 2021، سارعت نغوين ثي ثان ثوي إلى عرض قدمه بنك سايجون التجاري ((إس سي بي))، للاستثمار في منتج ادخاري جديد بأسعار فائدة مرتفعة.

ودون تردد، نقلت العاملة السابقة بأحد المصانع كل مدخراتها البالغة 800 مليون دونغ (32.000 دولار)، إلى الخطة المصرفية الجديدة، معتقدة أن أموالها ستكون في مأمن بأيدي بنك مرخص من الحكومة.

لم تعلم ثوي أن البنك استثمر أموالها في سندات كانت توجه الأموال بشكل غير قانوني إلى جيوب ترونغ ماي لان، إحدى أباطرة العقارات المحليين، في أكبر عملية احتيال تشهدها فيتنام على الإطلاق، حسبما أعلنت السلطات الفيتنامية.

وقالت ثوي (61 عاماً): لقد صدقت تماماً الضمانات التي قدمها لي موظفو البنك، إلا أنني حاليا فقدت الثقة تماماً بالنظام المصرفي المحلي، مضيفة أنها فقدت كل مدخرات عائلتها. وشاركت ثوي في تظاهرات ضد البنك، وهو أمر نادر في فيتنام التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي. وقالت إنه لم يعد أمامنا خيار آخر. وثوي واحدة من آلاف الفيتناميين الذين فقدوا أموالهم التي أودعوها بنك ((إس سي بي)).

وتواجه ترونغ ماي اتهامات باختلاس 304 تريليونات دونغ (12.26 مليار دولار)، من خلال أسرتها ووكلاء، واستخدام شركات وهمية للاقتراض، ورشوة مسؤولي البنك المركزي بملايين الدولارات المحشوة في صناديق الستيروفوم. وانطلقت محاكمة ترونغ التي تواجه فيها اتهامات بالاختلاس والرشوة واستغلال القوة هذا الشهر.. وهي جزء من حملة على الفساد بإمرة الحزب الشيوعي الفيتنامي مستمرة منذ سنوات وكشفت عن فساد واسع النطاق، وأبطأت النشاط الاقتصادي وتهدد بتعطيل مبالغ قياسية من الاستثمارات الأجنبية. وطالب الادعاء العام يوم الثلاثاء الماضي بتوقيع عقوبة الإعدام على ترونغ.

فيتنام ابتليت بالفساد منذ عقود، لكن حجم القضية صادم، بحسب لينه نغوين، المديرة المشاركة في شركة ((كونترول ريسكس)) للاستشارات، مشيرة إلى أن القضية أضرت بالمعنويات، ليس فقط بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وإنما أيضاً للمستثمرين المحليين في سوق الأسهم، ومجتمع الأعمال بصفة عامة، حيث يقدر حجم الأموال المنهوبة في هذه القضية بثلاثة أضعاف مبلغ واقعة فساد في ماليزيا وصفت بأنها أكبر واقعة فساد حكومي على مستوى العالم.

وتأتي محاكمة ترونغ في وقت برزت فيه فيتنام باعتبارها وجهة مفضلة للمصنعين الساعين لتنويع الاستثمارات بعيداً عن الصين، في ظل ازدياد التوترات بين واشنطن وبكين. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فيتنام بنحو الثلث إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ 36.6 مليار دولار العام الماضي.

ومع ذلك، يساور بعض المستثمرين المحتملين مخاوف من تسارع خطى الحملة على الفساد، المعروفة باسم ((الفرن المشتعل))، خاصة مع اقتراب عام 2026 الذي يتوقع على نطاق واسع أن يشهد تنحي نغوين فو ترونغ، قائد الحزب الشيوعي الذي يترأس هذه الحملة. وفي هذا الصدد، قالت لينه: يتوق بعض عملائنا لضخ استثمارات في فيتنام، لكنهم يكبحون جماحهم حالياً مع رغبتهم في رؤية ما ستؤول إليه الأمور في المؤتمر التالي للحزب، وما إن كانت ستستمر حملة مكافحة الفساد هذه.

وفي علامة إضافية على انحسار ثقة المستثمرين، انخفضت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموثق إلى المحقق في 2023 على أساس سنوي، بحسب لينه ومحللين لدى ((إيه إن زد ريسيرش)).

وأسفرت عملية الاحتيال المزعومة عن خضوع ((إس سي بي)) لـ ((مراقبة خاصة)) من المصرف المركزي بعد اعتقال ترونغ في 2022، إلا أنها أصابت أسواق العقارات وسندات الشركات الفيتنامية بالضعف. ونتيجة للحملة الأوسع نطاقاً على الفساد، تقدم الرئيس واثنان من نواب رئيس الحكومة باستقالاتهم في 2023، واعتقل مئات المسؤولين البارزين في فيتنام على مدار أعوام.

أما ترونغ، 67 عاماً، فتنحدر من واحدة من أكثر الأسر الفيتنامية ثراء، وجنت معظم أموالها من العقارات. وتترأس ترونغ شركة التطوير العقاري ((فان تينه فات))، التي تملك بعضاً من أكثر الفنادق فخامة والمنازل الفاخرة، ومباني المكاتب التجارية في مدينة هو تشي منه التي تمثل المركز الاقتصادي والتجاري للبلاد.

ووفقاً للاتهامات التي فصلتها وسائل إعلام الدولة الفيتنامية، فقد بسطت ترونغ سيطرتها بشكل غير قانوني على أكثر من 90% من مصرف ((إس سي بي)) من خلال وكلاء لها، وعينت أفراداً من أسرتها في مناصب بارزة لمساعدتها في تحويل الأموال لحسابها، ورشت مدققي الحسابات التابعين للدولة الذين كشفوا الاحتيال المزعوم.

وقال مسؤولون إن بنك ((إس سي بي)) منح قروضاً بأكثر من 44 مليار دولار لحساب شركة ((فان تينه فات)) وشركات أخرى تخضع لإمرة ترونغ بين عامي 2012 و2022، ما يشكل 93% من إجمالي القروض التي قدمها المصرف.

وفي محاكمتها، أنكرت ترونغ امتلاكها حصة مسيطرة، وكافة الاتهامات الموجهة إليها. وأفادت بأن المصرف المركزي طلب منها الإشراف على اندماج 3 بنوك نتج عنه تأسيس ((إس سي بي))، وأنها أقنعت أصدقاءها بشراء أسهم لإنقاذ البنك من الإفلاس، حسب ما نقلته وسائل إعلام الدولة.

من جهتهم، رفض محامو ترونغ التعليق. لكن وسائل إعلام الدولة نقلت عن فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، لومه وزارة مالية البلاد والهيئة التنظيمية للأوراق المالية والمصرف المركزي، لغياب رقابتهم. أما وزارة الخارجية التي تجيب عن التساؤلات الموجهة للحكومة من وسائل الإعلام، وشركة ((فان تينه فات)) للعقارات، فقد رفضوا جميعا الاستجابة لطلبات الإدلاء بتعليقات.

ويتردد المسؤولون الحكوميون في الموافقة على بعض المشروعات في ضوء هذه الحملة، خشية الوقوع في تحقيقات مستقبلية. ونتيجة لذلك، يعتقد نغوين خاك جيانغ، الزميل الزائر لدى معهد يوسف إسحق الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، بأن فيتنام بصدد ((شلل بيروقراطي)).

وذكر نقاد أن نغوين فو ترونغ، قائد الحزب الشيوعي الفيتنامي، استغل الحملة في مطاردة منافسين سياسيين، ما فاقم الشعور بعدم القدرة على التنبؤ بما ستفعله الحملة.

وأوضح دارن تاي، رئيس قسم مخاطر الدول الآسيوية لدى ((بي إم آي))، وهي وحدة لدى ((فيتش سوليوشنز))، أن: الحملة التي اضطلعت بها الحكومة ليست فقط لاجتثاث الفساد، وتابع: ثمة عامل سياسي أيضا في هذه المعادلة. لقد استغل ترونغ الفرصة لتسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبها منافسوه السياسيون. ومع ذلك، نوه تاي بأن فيتنام تظل وجهة جذابة للشركات الأجنبية.

وأضاف: حرصت فيتنام على أن تظل مرحبة بالمستثمرين الأجانب، فالاقتصاد هناك مهيأ للمصدرين والمصنعين، مشيراً إلى انخفاض الفائدة والأجور في البلاد، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الحكومة لتشييد المصانع.

وبالنسبة للمودعين في ((إس سي بي)) من أمثال ثوي، فلا تعنيهم الاستثمارات الأجنبية أو أحكام المحكمة في شيء. ترغب ثوي أن تقوم الحكومة استخدام أصول ترونج لتعويض ضحاياها. وقالت ((سأجوب الشوارع احتجاجاً حتى نسترد أموالنا)).

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