«بيزنس أوتريتش»: العقارات التجارية في دبي تشهد طفرة كبيرة

أكد موقع ((بيزنس أوتريتش)) الهندي أن سوق العقارات التجارية في دبي يشهد حالياً طفرة كبيرة، ما يوفر فرصاً استثمارية هائلة أمام المستثمرين، حيث ترتفع أسعار العقارات وعوائد الإيجار بسرعة بسبب زيادة الطلب على المساحات المكتبية والتجارية متعددة الاستخدامات بشكل كبير.

ويشير الموقع إلى أن العثور على عقارات استثمارية جيدة في مواقع جذابة أصبح أيضاً أمراً صعباً بشكل متزايد بسبب تزايد الطلب؛ إذ تشير التقارير إلى أن الوحدات الموجودة في المناطق المركزية مثل الخليج التجاري ووسط مدينة دبي مشغولة بالفعل بأكثر من 95%.

ويوضح الموقع أن تأسيس شركات ناشئة جديدة خلال العام المقبل قد لا يكون كافياً لتلبية الطلب المتزايد من آلاف الشركات التي تقيم مقراتها في دبي كل شهر. كما يؤكد التقرير أن في بعض المناطق ارتفعت تكاليف الإيجار التجاري بنسبة تصل إلى 300%، خلال عامي 2023، و2022، إذ تصل عوائد المستثمرين إلى ذروة لم تشهدها منذ سنوات، لذلك يشدد الموقع على أن الأشخاص الذين عثروا على عقار في الموقع المناسب، فإن احتمالات تحسين دخل الإيجار وزيادة قيمة رأس المال المحتملة تبدو كبيرة والآفاق واعدة للغاية.

ازدهار الطلب

واستعرض الموقع عدة عوامل تؤدي لضغط الطلب المتواصل في قطاع العقارات التجارية في دبي، أولها استمرار اقتصاد دبي في تنويع أعماله وترسيخ مكانته كمركز عالمي للأعمال والمال؛ إذ تم تسجيل أكثر من 30 ألف شركة جديدة لدى غرفة تجارة دبي في النصف الأول من 2023.

وشدّد الموقع على أنَّ المشاريع الكبرى للبنية التحتية مثل إكسبو سيتي والمبادرات الرامية إلى تعزيز قطاعات مثل الابتكار، تجذب المزيد من المقرات الإقليمية، والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء قواعد إقليمية.

وأكد الموقع أن اللوائح التجارية الملائمة للمستثمرين والاستقرار السياسي والبيئة متعددة الثقافات تجعل الإمارة مركزاً مثالياً للعديد من الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما أن ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة في مدن مثل لندن ونيويورك تشجع على العمل عن بُعد من دبي.

يستطرد الموقع التعليق على أسباب الازدهار: مساحات العمل المشتركة التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تحظى بطلب كبير، كما تقوم الفنادق على طول شارع الشيخ زايد بتحويل المساحات غير المستخدمة إلى مناطق متعددة الاستخدامات للمكاتب والمحلات التجارية والمطاعم والمساكن لتعظيم الإيرادات، مضيفاً: الأبراج السكنية الجديدة تضم أيضاً المزيد من المتاجر في قواعدها لتلبية الطلب وتعزيز بيئات المعيشة والعمل والترفيه.

عقارات مناسبة

وقدم الموقع عدداً من النصائح للمستثمرين للاستفادة من طفرة العقارات التجارية في دبي، فمثلاً ينصح الموقع بالتفكير في المباني القديمة التي يمكن تجديدها وإعادة تطويرها بدلاً من الإطلاقات الجديدة التي تواجه جداول تسليم أطول.

وأضاف: اطلع على المباني متعددة الاستخدامات التي تضم مكاتب ومحلات تجارية ووحدات سكنية للاستفادة من دخل ثابت متنوع، وضرورة التحقق من المواقع التي تشهد طلباً جيداً على المستأجرين من الشركات مثل مناطق مركز دبي المالي والخليج التجاري وأبراج بحيرات الجميرا الحرة. وختم الموقع نصائحه بالقول: تعتبر مساحات العمل المشتركة والمكاتب المرنة أقل خطراً من العقود التجارية التقليدية ولكنها تقدم عوائد قوية وإمكانات نمو، مشدداً على ضرورة العمل مع وسطاء ومستشارين ذوي خبرة في سوق العقارات في دبي.

نمو استثنائي

ويأتي ازدهار سوق العقارات التجارية في دبي، متزامناً مع النمو الاستثنائي للسوق في دبي بشكل عام، إذ وصلت أسعار العقارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 1284 درهماً للقدم المربع في يناير 2024، ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن ((دي آند بي بروبيرتيز)) الاستشارية العقارية.

كما يُقدم سوق العقارات على الخارطة للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من هذا النمو، حيث يمكنهم شراء عقارات بأسعار أقل من المشاريع المكتملة.

ويشير سليمان حسام الدين مدير التسويق الرقمي في ((دي آند بي بروبيرتيز))، إلى أن الارتفاع الحالي في سوق العقارات في دبي يقدم فرصة استثنائية للمستثمرين، إذ إنّه مع استمرار السوق في الازدهار، توفر الاستثمارات على الخارطة ميزة استراتيجية، من خلال إمكانية تحقيق عوائد كبيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز