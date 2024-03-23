«جوبي» تقدم خدماتها في دبي قبل الولايات المتحدة

توقعت شركة جوبي للطيران إطلاق خدمة التاكسي الطائر في دبي قبل أي مكان آخر، بما في ذلك الولايات المتحدة، موطن الشركة الناشئة.

وقال بوني سيمي، رئيس عمليات ((جوبي))، في مقابلة مع بلومبرغ، إن الشراكة مع دبي التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام ((أكثر تقدماً بسبب النهج الذي يتبعونه)) مقارنة بالولايات القضائية الأخرى، ((لذلك سنكون قادرين على الانطلاق في دبي أولاً)).

وأعلنت جوبي في فبراير الماضي أنها تستهدف العمليات الأولية في دبي بحلول 2025، حيث فازت باتفاقية حصرية مدتها 6 سنوات لتشغيل خدمات التاكسي الجوي الكهربائية والخدمات التجارية بحلول أوائل 2026.

وأوضح أن حكومة دبي قدمت الدعم الاقتصادي، في حين خصصت الهيئات التنظيمية موارد خاصة لجوبي، ما ساعد على إزالة أكبر عدد ممكن من الحواجز أمامنا للتحرك بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر ممكن من الأمان، لافتاً إلى أن الدعم يساعد على التخلص من مخاطر الإطلاق الأولي بالنسبة لنا مالياً.

وقال بوني سيمي إن شركة جوبي تخطط مبدئياً لإنشاء 4 موانئ عمودية في أنحاء دبي لمركباتها الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي.

على صعيد متصل، توصلت ((ريفال آرتشر آفييشن)) لاتفاق أولي العام الماضي مع حكومة أبوظبي، يستهدف التصنيع وإطلاق الخدمة بحلول 2026. وبينما ستتمتع شركة جوبي بالحصرية للرحلات الجوية الموجودة داخل دبي، تخطط ((آرتشر)) لتشغيل رحلات جوية بين أبوظبي ودبي، وجميع أنحاء الإمارات.

كما توافد الطامحون الآخرون في سوق الطائرات الكهربائية العمودية إلى دول الخليج، حيث وقعت ((إيف إير موبيليتي)) و((ليلام)) التابعة لشركة ((إمبرير)) و((فوكوبتر جي إم بي إتش)) جميعها اتفاقيات في السعودية أو الإمارات أو كليهما.

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