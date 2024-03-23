ارتفاع الدولار يكبح ارتفاع النفط.. و0.1 % مكاسب«برنت»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أول من أمس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وجولة أخرى من جني الأرباح، وتجدد الآمال في التوصل لتهدئة في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام ((برنت)) تسليم شهر مايو 0.4 % أو ما يعادل 35 سنتاً عند 85.43 دولاراً للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بلغت 0.1 %.
وانخفض سعر خام ((نايمكس)) الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.55 % أو 44 سنتاً إلى 80.63 دولاراً للبرميل، لينهي تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريباً.
وأظهرت بيانات شركة ((بيكرهيوز))، أن منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار منصة واحدة عند 509 منصات، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من شهر مارس. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برعاية الولايات المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
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