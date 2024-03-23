ارتفاع الدولار يكبح ارتفاع النفط.. و0.1 % مكاسب«برنت»

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أول من أمس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وجولة أخرى من جني الأرباح، وتجدد الآمال في التوصل لتهدئة في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام ((برنت)) تسليم شهر مايو 0.4 % أو ما يعادل 35 سنتاً عند 85.43 دولاراً للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بلغت 0.1 %.

وانخفض سعر خام ((نايمكس)) الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.55 % أو 44 سنتاً إلى 80.63 دولاراً للبرميل، لينهي تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريباً.

وأظهرت بيانات شركة ((بيكرهيوز))، أن منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار منصة واحدة عند 509 منصات، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من شهر مارس. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برعاية الولايات المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز