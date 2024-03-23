الذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب، أول من أمس، ليمحو المعدن الأصفر مكاسبه المحققة خلال الأسبوع، مع ارتفاع الدولار مقابل جميع عملات مجموعة الدول العشر، باستثناء الين.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 1.15 % أو 24.7 دولار عند 2160 دولاراً للأوقية، لينهي المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريباً.
وارتفعت قيمة مؤشر الدولار 1 % خلال التعاملات، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وفي حين ثبّت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في نطاق بين 5.25 % و5.5 % وتمسك بتوقعاته لثلاث مرات خفض لتكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام، فإنه أكد أيضاً أنه لن يبدأ التحرك حتى يكون لديه المزيد من الثقة في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2 %.
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