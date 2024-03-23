الذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية عند التسوية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب، أول من أمس، ليمحو المعدن الأصفر مكاسبه المحققة خلال الأسبوع، مع ارتفاع الدولار مقابل جميع عملات مجموعة الدول العشر، باستثناء الين.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 1.15 % أو 24.7 دولار عند 2160 دولاراً للأوقية، لينهي المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريباً.

وارتفعت قيمة مؤشر الدولار 1 % خلال التعاملات، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي حين ثبّت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في نطاق بين 5.25 % و5.5 % وتمسك بتوقعاته لثلاث مرات خفض لتكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام، فإنه أكد أيضاً أنه لن يبدأ التحرك حتى يكون لديه المزيد من الثقة في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2 %.

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