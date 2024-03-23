ارتفاعات جماعية لمؤشرات الأسهم العالمية

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، حيث واصلت البورصات الأوروبية والأمريكية صعودها، فيما حلقت بورصة طوكية إلى مستويات تاريخية. وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر ((داو جونز)) %0.75 أو 305 نقاط إلى 39475 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية %1.95 وتراجع مؤشر ((ستاندرد آند بورز)) 0.15 % أو 7 نقاط عند 5234 نقطة، لكن المؤشر ارتفع منذ بداية الأسبوع %2.3.

وارتفع مؤشر ((ناسداك)) %0.15 أو 26 نقطة إلى 16428 نقطة، محققاً ثالث إغلاق قياسي على التوالي، لينهي تعاملات الأسبوع مرتفعًا %2.85.وفي أسواق أوروبا، استقر مؤشر ((ستوكس يوروب)) عند 509.6 نقطة، وسجل المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية %0.95.

وصعد مؤشر ((داكس)) الألماني %0.15 إلى 18205 نقاط، وهو الإغلاق القياسي الرابع ، وارتفع ((فوتسي)) البريطاني %0.60 إلى 7930 نقطة، فيما انخفض ((كاك)) الفرنسي %0.35 إلى 8151 نقطة.

وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية الجمعة، لكن المؤشر الرئيس الذي أنهى الجلسة مستقراً، سجل مكاسب أسبوعية، فيما حققت الأسهم الألمانية مستوى قياسياً جديداً.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر ((ستوكس يوروب)) عند 509.64 نقطة، بعدما أغلق الخميس عند مستوى قياسي للمرة السابعة هذا الشهر، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو %1. وصعد مؤشر ((داكس)) الألماني 0.15 % إلى 18205 نقاط، وهو الإغلاق القياسي الرابع على التوالي، وارتفع ((فوتسي)) البريطاني 0.60 % إلى 7930 نقطة، فيما انخفض ((كاك)) الفرنسي 0.35 % إلى 8151 نقطة. وفي اليابان، أغلق مؤشر ((نيكاي)) مرتفعاً لمستوى قياسي بلغ 40888 نقطة، بعدما أضاف 0.2 % أو 72 نقطة.

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