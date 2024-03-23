Sunday, 24 March 2024 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي وأبوظبي ضمن أفضل المراكز المالية العالمية

3/23/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رسّخت دبي وأبوظبي مكانتهما بين أفضل المراكز المالية عالمياً بفضل البنية التحتية التشريعية القوية وتوافر عناصر جذب الاستثمار والبيئة المحفزة.

واحتلت دبي المركز العشرين على مستوى العالم ضمن أفضل المراكز المالية العالمية، للعام 2024، بحسب الإصدار الـ35 من مؤشر ((زد ين-Z/Yen))، بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، وفيما جاءت دبي الأولى عربياً، تلتها أبوظبي التي احتلت المركز 37 عالمياً.

وحافظت مدينة نيويورك على مكانتها كأفضل المراكز المالية للعام السادس على التوالي، متفوقة على لندن التي احتلت المركز الثاني، تلتها سنغافورة.

وعلى مستوى المنطقة، جاءت بعد دبي وأبوظبي، البحرين بترتيب 76 عالمياً، تليها الكويت 80، ثم الرياض 84، وأخيراً الدوحة واحتلت المركز 88.

ويصنف المؤشر 121 وجهة مالية على مستوى العالم اعتماداً على أكثر من 48 ألف تقييم عبر الإنترنت، تتضمن قرابة 8.5 آلاف تقييم من خبراء ماليين، فضلاً عن بيانات من منظمات دولية؛ مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، وغيرهما.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN23032024000110011019ID1108013837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث