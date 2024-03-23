دبي وأبوظبي ضمن أفضل المراكز المالية العالمية

رسّخت دبي وأبوظبي مكانتهما بين أفضل المراكز المالية عالمياً بفضل البنية التحتية التشريعية القوية وتوافر عناصر جذب الاستثمار والبيئة المحفزة.

واحتلت دبي المركز العشرين على مستوى العالم ضمن أفضل المراكز المالية العالمية، للعام 2024، بحسب الإصدار الـ35 من مؤشر ((زد ين-Z/Yen))، بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، وفيما جاءت دبي الأولى عربياً، تلتها أبوظبي التي احتلت المركز 37 عالمياً.

وحافظت مدينة نيويورك على مكانتها كأفضل المراكز المالية للعام السادس على التوالي، متفوقة على لندن التي احتلت المركز الثاني، تلتها سنغافورة.

وعلى مستوى المنطقة، جاءت بعد دبي وأبوظبي، البحرين بترتيب 76 عالمياً، تليها الكويت 80، ثم الرياض 84، وأخيراً الدوحة واحتلت المركز 88.

ويصنف المؤشر 121 وجهة مالية على مستوى العالم اعتماداً على أكثر من 48 ألف تقييم عبر الإنترنت، تتضمن قرابة 8.5 آلاف تقييم من خبراء ماليين، فضلاً عن بيانات من منظمات دولية؛ مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، وغيرهما.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز