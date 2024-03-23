الإمارات تتصدر إقليمياً في سهولة التأشيرات

تصدرت الإمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر انفتاح وتسهيل التأشيرات السياحية العالمية لعام 2023، الذي تعده منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وسجلت الإمارات 67.80 نقطة على المؤشر العام، متفوقة على وجهات سياحية عالمية مثل المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا واليابان وإيطاليا وغيرها. وتبدأ درجات مؤشر انفتاح التأشيرات السياحية من 0 وتنتهي إلى 100، والدرجة الأعلى تعني سهولة التأشيرة السياحية.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط تقدمت في تسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، ففي عام 2015، كان 71 % من سكان العالم بحاجة إلى الحصول على تأشيرة تقليدية قبل زيارة الشرق الأوسط، وبحلول مايو 2023، انخفض الرقم إلى 57%.

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