الإمارات تتصدر إقليمياً في سهولة التأشيرات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تصدرت الإمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر انفتاح وتسهيل التأشيرات السياحية العالمية لعام 2023، الذي تعده منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وسجلت الإمارات 67.80 نقطة على المؤشر العام، متفوقة على وجهات سياحية عالمية مثل المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا واليابان وإيطاليا وغيرها. وتبدأ درجات مؤشر انفتاح التأشيرات السياحية من 0 وتنتهي إلى 100، والدرجة الأعلى تعني سهولة التأشيرة السياحية.
وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط تقدمت في تسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، ففي عام 2015، كان 71 % من سكان العالم بحاجة إلى الحصول على تأشيرة تقليدية قبل زيارة الشرق الأوسط، وبحلول مايو 2023، انخفض الرقم إلى 57%.
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