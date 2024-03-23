منصور بن محمد يشهد الحفل الختامي للجائزة بدورتها الـ 27

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت مساء اليوم (السبت) أعمال الدورة السابعة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وشهد الحفل الختامي للجائزة تتويج حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، شخصية العام الإسلامية لهذه الدورة تكريماً وتقديراً لجهود وبصمات سموها الواضحة في مجال العمل الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي.

جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ،حيث تابع سموه مع الحضور في الحفل الختامي الذي أقيم مساء اليوم (السبت) في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي عرضاً لفيلم عن الشخصية الإسلامية للدورة السابعة والعشرين للجائزة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حيث ألقى الفيلم الضوء على بعض إنجازات وجهود سموها في العمل الخيري والإنساني، وتميز سموها بالعطاء وخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الشخصية الإسلامية لهذا العام، حيث تسلم الجائزة نيابة عن سموها ، سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم ثم قام سموه بتكريم الفائزين بالمراكز العشر الاولى بالمسابقة وهم محمد عدنان عبدالله محمد العمري من مملكة البحرين والذي فاز بالمركز الأول ، وحقق المركز الثاني المتسابق ناجي عطيه ناجي بن سليمان من ليبيا ، وحقق كل من المتسابق شيخ تيجان صالح امبى من غامبيا والمتسابق مظاهر شعيب بيطؤ من الفلبين المركز الثالث مكرر ، والمركز الخامس كان من نصيب المتسابق محمد بوحسون من فرنسا ، اما المركز السادس فقد حصل عليه المتسابق ياسين بن نصر بن الغلام من تونس ، والمركز السابع كان من نصيب المتسابق جلال حمدي سعيد عثمان من اليمن ، وحقق المركز الثامن مكرر كل من المتسابق أحمد خبيب ساهي من ايطاليا والمتسابق عبيدالله بوبكر أنجو من النيجر ، والمركز العاشر فقد حصل عليه المتسابق أنس رايمي من بنين. وتم التقاط الصور التذكارية لسموه مع جميع المشاركين في المسابقة .

وكان الحفل الختامي

قد بدأ بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها كل من المتسابق ناجي عطية ناجي بن سليمان من ليبيا، والمتسابق محمد حسون من فرنسا، ثم تابع الحضور فيلما قصيرا عن حصاد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم خلال عام ٢٠٢٣ .

وألقى الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نيابة عن سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة ، تقدم فيها بالشكر الجزيل لراعي هذه الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، منوهاً في كلمته باختيار حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم الشخصية الإسلامية لهذه الدورة لما لسموها من دور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال طباعة المصاحف وبناء المساجد وكفالة الأيتام وتيسير الحج ورعاية المرأة والأعمال الخيرية الكثيرة التي تقوم بها سموها.

وقال الدكتور سعيد عبدالله حارب "نلتقي معكم مرة أخرى في مناسبة من أجل المناسبات، فها نحن نلتقي في الدورة السابعة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، لنستمع إلى المتسابقين الذين جاؤوا من بلدان شتى ليتنافسوا في حفظ كتاب الله وترتيله ويشنّفون آذاننا بأجمل التلاوات وأعذب الأصوات، وما كان ذلك ليتحقق لولا فضل الله، أولا ثم الدعم والمساندة من قيادتنا الرشيدة ".

وأضاف الدكتور سعيد عبدالله حارب "إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تسعى دائما لتكريم كل من يخدم الإسلام والمسلمين وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى هذه السنة لاختيار حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الشخصية الإسلامية لهذه الدورة لما لسموها من بصمات واضحة في المجال الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي وتميز سموها بالعطاء وخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه، ومن هنا جاء اختيارها لتكون شخصية العام الإسلامية".

واكد الدكتور سعيد عبدالله حارب أن "جائزة دبي الدولية لا تألو جهدا في السعي لتشجيع أبناء المسلمين لحفظ كتاب الله ولقد سعدنا هذه السنة بكوكبة مباركة من أبنائنا الذين تنافسوا في حفظ كتاب الله ونحن نتقدم بالتهنئة لهؤلاء الحفظة على ما أنجزوه فكلهم فائز ومتفوق فلهم التهنئة الخالصة سائلين الله ‏عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العلمية والعملية".

وأضاف " نتقدم بالشكر الجزيل لراعي هذه الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، كما نشكر أصحاب الفضيلة ‏أعضاء لجنة التحكيم الكرام وإلى كل من ساندنا في هذه الدورة وفي غيرها من الدورات ونخص منهم الرعاة الذين يسهمون معنا في كل عام، والشكر موصول إلى الإخوة العاملين في الجائزة وإلى المتطوعين من أبنائنا لخدمة كتاب الله."

كما حضر الحفل الختامي عدد من كبار المسؤولين واعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وأصحاب الفضيلة اعضاء لجنة التحكيم الدولية والضيوف وأولياء أمور المتسابقين.





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