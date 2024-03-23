Sunday, 24 March 2024 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العروبة يواصل عزفه المنفرد في صدارة دوري الهواة والظفرة يعيد الرمس لمربع الأحزان

3/23/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى عزفه المنفرد متربعاً على قمة المسابقة برصيد 58 نقطة، وحقق الفريق الأخضر انتصاره الثامن عشر في الدوري بعد فوزه على ضيفه فريق سيتي بهدفين مقابل هدف عن طريق سايمون دي باروس ومحمد ديوب في الدقيقتين 52 ، 90+3 ، فيما أحرز للفريق الخاسر أشرف لزعر في الدقيقة 59 ليرفع العروبة رصيده الى 58 نقطة مغرداً وحيداً في صدارة الدوري وتجمد سيتي عند 10 نقاط
في المركز قبل الأخير "16".

وفي مباراة ثانية تمكن الظفرة من إعادة الرمس لمربع الأحزان بعد الفوز عليه
بنتيجة 3-0 أحرز الثلاثية كل من بينك افوبي ووليد عمبر وفيكتور سانتوس في الدقائق 13 ، 22 ، 45+ 3 ليصل الظفرة برصيده الى 40 نقطة وبقى الرمس بعشرة نقاط في المركز الأخير .

وتعادل الذيد وضيفه غلف يونايتد 2-2 احرز ثنائية الذيد لامار اونيل وسيد بوريا ولغلف يونايتد سايمون اجانغ وسيدرك نانا ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الذيد الى 26 نقطة وغلف يونايتد الى 21 نقطة ، وتعادل مصفوت والحمرية بدون اهداف ليرفع الحمرية رصيده الى 27 نقطة ومصفوت 21 نقطة .

تقام اليوم الاحد
4 مواجهات في ختام مواجهات الأسبوع 25 اذ يلتقي الفجيرة بضيفه الجزيرة الحمراء، ويستقبل دبا الفجيرة فريق غلف إف سي، ويلعب يونايتد ضد التعاون، ويلتقي مسافي بالعربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN23032024000110011019ID1108013834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث