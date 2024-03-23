العروبة يواصل عزفه المنفرد في صدارة دوري الهواة والظفرة يعيد الرمس لمربع الأحزان

واصل العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى عزفه المنفرد متربعاً على قمة المسابقة برصيد 58 نقطة، وحقق الفريق الأخضر انتصاره الثامن عشر في الدوري بعد فوزه على ضيفه فريق سيتي بهدفين مقابل هدف عن طريق سايمون دي باروس ومحمد ديوب في الدقيقتين 52 ، 90+3 ، فيما أحرز للفريق الخاسر أشرف لزعر في الدقيقة 59 ليرفع العروبة رصيده الى 58 نقطة مغرداً وحيداً في صدارة الدوري وتجمد سيتي عند 10 نقاط

في المركز قبل الأخير "16".



وفي مباراة ثانية تمكن الظفرة من إعادة الرمس لمربع الأحزان بعد الفوز عليه

بنتيجة 3-0 أحرز الثلاثية كل من بينك افوبي ووليد عمبر وفيكتور سانتوس في الدقائق 13 ، 22 ، 45+ 3 ليصل الظفرة برصيده الى 40 نقطة وبقى الرمس بعشرة نقاط في المركز الأخير .

وتعادل الذيد وضيفه غلف يونايتد 2-2 احرز ثنائية الذيد لامار اونيل وسيد بوريا ولغلف يونايتد سايمون اجانغ وسيدرك نانا ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الذيد الى 26 نقطة وغلف يونايتد الى 21 نقطة ، وتعادل مصفوت والحمرية بدون اهداف ليرفع الحمرية رصيده الى 27 نقطة ومصفوت 21 نقطة .

تقام اليوم الاحد

4 مواجهات في ختام مواجهات الأسبوع 25 اذ يلتقي الفجيرة بضيفه الجزيرة الحمراء، ويستقبل دبا الفجيرة فريق غلف إف سي، ويلعب يونايتد ضد التعاون، ويلتقي مسافي بالعربي.

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