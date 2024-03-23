عبدالله بن زايد يستقبل كومبوس ويثمن دور قبرص في مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات لغزة

ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الدور البارز والجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية قبرص الصديقة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عبر الممر البحري بين قبرص وغزة انطلاقاً من ميناء لارنكا.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في أبوظبي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة بالإضافة إلى مستجدات مبادرة الممر البحري الدولي "أمالثيا" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات بحشد الدعم لمبادرة الممر البحري والعمل مع قبرص وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين لاستثمار هذه المبادرة بالشكل الأمثل بما يسهم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في شمال غزة بوتيرة كافية ومستدامة ودون عوائق.

وأشار سموه خلال لقائه الدكتور كونستانتينوس كومبوس إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي سياق متصل؛ بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور كونستانتينوس كومبوس علاقات الصداقة الإماراتية القبرصية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بتوطيد علاقات التعاون مع جمهورية قبرص انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية المتطورة والمتنامية التي تجمع بين البلدين معربا عن تمنياته لقبرص وشعبها الرخاء والازدهار.

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