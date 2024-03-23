البرازيل تفوز على إنجلترا في ويمبلي ودياً استعداداً لكوبا أمريكا

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الإنجليزي 1 / صفر، السبت، في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل إندريك فيليبي هدف المباراة الوحيد للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 80.

ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كولومبيا وباراجواي، ومنتخباً متأهلاً من ملحق التصفيات.

على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا إلى جانب كل من الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

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