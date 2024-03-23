داعش يتبنى هجوماً أودى بحياة عشرات من جيش النيجر

أعلن تنظيم "داعش" في منشور على تطبيق تليجرام، السبت، مسؤوليته عن هجوم على جيش النيجر، قال إنه أدى إلى مقتل 30 جندياً يوم الأربعاء.

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