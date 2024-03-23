داعش يتبنى هجوماً أودى بحياة عشرات من جيش النيجر

داعش يتبنى هجوماً أودى بحياة عشرات من جيش النيجر
التاريخ
3/23/2024 7:21:54 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن تنظيم "داعش" في منشور على تطبيق تليجرام، السبت، مسؤوليته عن هجوم على جيش النيجر، قال إنه أدى إلى مقتل 30 جندياً يوم الأربعاء.
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