تسلمها سعيد بن محمد.. منصور بن محمد يكرم الشيخة هند بجائزة الشخصية الإسلامية لـدبي للقرآن

تسلمت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم جائزة

الشخصية الإسلامية للدورة السابعة والعشرين من مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن.

ونيابة عن سموها، تسلم سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم

الجائزة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، في حفل أقيم في مقر ندوة الثقافة والعلوم، لتكريم الشخصية الإسلامية والفائزين في المراكز العشر الأولى للمسابقة .

وكانت جائزة دبي الدولية للقرآن، أعلنت مساء الخميس عن اختيار

حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لمسابقة القرآن ، تكريما لسموها التي لها بصمات واضحة في المجال الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي، وتميزها

بالعطاء وخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه.

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