أوقاف عجلون توزع مساعدات على أسر محتاجة بالمحافظة

أوقاف عجلون توزع مساعدات على أسر محتاجة بالمحافظة
التاريخ
3/23/2024 7:09:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وزعت مديرية أوقاف محافظة عجلون، اليوم السبت، بالتعاون مع قسم الزكاة، مساعدات نقدية وعينية على أسر محتاجة وعفيفة في مختلف مناطق المحافظة.
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