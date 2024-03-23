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أوقاف عجلون توزع مساعدات على أسر محتاجة بالمحافظة

3/23/2024 7:09:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وزعت مديرية أوقاف محافظة عجلون، اليوم السبت، بالتعاون مع قسم الزكاة، مساعدات نقدية وعينية على أسر محتاجة وعفيفة في مختلف مناطق المحافظة.

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