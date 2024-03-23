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أنشطة رمضانية متنوعة بمراكز شبابية في إربد

3/23/2024 7:09:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مراكز شبابية بمحافظة إربد، اليوم السبت، أنشطة رمضانية متنوعة بمشاركة أعضائها خدمة للشباب في المحافظة.


وعقد مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشة عن فضائل شهر رمضان، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.

ونظم مركز شباب وشابات غرب إربد محاضرة دينية عبر الاتصال المرئي، عن فضائل شهر رمضان المبارك عبر وسائل الاتصال المرئية بمشاركة 20 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من 15-24 عاما.

كما نفذ مركز شابات الطيبة مسابقة أفضل مقرئ للقرآن الكريم، بمشاركة 15 فتاة من مختلف الفئات العمرية.

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