أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان
التاريخ
3/23/2024 7:09:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أميرة ويلز، الأميرة كيت ميدلتون أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي.
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