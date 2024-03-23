ندوة حول أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في إربد

ندوة حول أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في إربد
التاريخ
3/23/2024 7:09:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة في محافظة اربد، اليوم السبت، ندوة حول أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في عصر التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة.
وقال رئيس الجمعية، كاظم الحفيري، إن الندوة تستهدف المعلمين ومشرفي المراكز الشبابية والمجتمع المدني للسنة الثامنة على التوالي.
MENAFN23032024000208011052ID1108013786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.