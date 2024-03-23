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ندوة حول أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في إربد

3/23/2024 7:09:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة في محافظة اربد، اليوم السبت، ندوة حول أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في عصر التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة.


وقال رئيس الجمعية، كاظم الحفيري، إن الندوة تستهدف المعلمين ومشرفي المراكز الشبابية والمجتمع المدني للسنة الثامنة على التوالي.

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