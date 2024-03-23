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الرئيس القبرصي: الممر البحري كسر الحصار على غزة

3/23/2024 7:09:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، إن إنشاء الممر البحري لإيصال المساعدات الغذائية من بلاده إلى غزة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لأول مرة منذ 17 عاما.

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