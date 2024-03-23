الرئيس القبرصي: الممر البحري كسر الحصار على غزة

الرئيس القبرصي: الممر البحري كسر الحصار على غزة
التاريخ
3/23/2024 7:09:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، إن إنشاء الممر البحري لإيصال المساعدات الغذائية من بلاده إلى غزة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لأول مرة منذ 17 عاما.
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