روسيا: اعتقال 11 شخصا عقب الهجوم على مجمع تجاري بموسكو
التاريخ
3/23/2024 7:09:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، اعتقال 11 شخصا، بينهم المنفذون الـ 4 للهجوم الذي استهدف أمس الجمعة قاعة للحفلات في موسكو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
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