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روسيا: اعتقال 11 شخصا عقب الهجوم على مجمع تجاري بموسكو

3/23/2024 7:09:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، اعتقال 11 شخصا، بينهم المنفذون الـ 4 للهجوم الذي استهدف أمس الجمعة قاعة للحفلات في موسكو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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