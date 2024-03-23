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حالة من عدم الاستقرار الجوي وامطار غزيرة قادمة للمملكة

3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاحد تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق خاصة في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

ووفق ادارة الارصاد الجوية تدريجياً مع ساعات الليل يضعف تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول المطر.

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