حوارية شبابية في إربد حول فضائل الصيام

حوارية شبابية في إربد حول فضائل الصيام
التاريخ
3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب إربد النموذجي، التابع لمديرية شباب اربد، وبالتعاون مع جمعية أهالي المقري مساء اليوم السبت، حوارية بعنوان: "صوموا تصحوا"، وذلك بحضور 45 شابا من أعضاء الجمعية والمركز، ضمن الفئة العمرية من 12- 16 عاما.
MENAFN23032024000208011052ID1108013782
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.