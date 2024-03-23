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حوارية شبابية في إربد حول فضائل الصيام

3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب إربد النموذجي، التابع لمديرية شباب اربد، وبالتعاون مع جمعية أهالي المقري مساء اليوم السبت، حوارية بعنوان: "صوموا تصحوا"، وذلك بحضور 45 شابا من أعضاء الجمعية والمركز، ضمن الفئة العمرية من 12- 16 عاما.

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