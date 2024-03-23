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جرش: تواصل فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم

3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصلت في مديرية شباب جرش فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم.


وأكد مدير شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي أن مثل هذه البطولات ترسخ الروح التنافسية والرياضية بين الشباب، مشيرا إلى أن البطولة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن ولقيادته الهاشمية .

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