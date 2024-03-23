جرش: تواصل فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم
التاريخ
3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصلت في مديرية شباب جرش فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم.
وأكد مدير شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي أن مثل هذه البطولات ترسخ الروح التنافسية والرياضية بين الشباب، مشيرا إلى أن البطولة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن ولقيادته الهاشمية .
MENAFN23032024000208011052ID1108013781
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.