روسيا: ارتفاع عدد قتلى تفجير المركز التجاري في موسكو إلى 40 شخصا

روسيا: ارتفاع عدد قتلى تفجير المركز التجاري في موسكو إلى 40 شخصا
التاريخ
3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن ارتفاع قتلى الهجوم على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة موسكو، إلى 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
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