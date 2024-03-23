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روسيا: ارتفاع عدد قتلى تفجير المركز التجاري في موسكو إلى 40 شخصا

3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن ارتفاع قتلى الهجوم على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة موسكو، إلى 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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