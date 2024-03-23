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100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى أكثر من 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

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