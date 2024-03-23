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تطورات التفاوض بشأن هدنة غزة

3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان رؤساء الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعودون الليلة إلى إسرائيل.

وتابعت ، ان عودة رؤساء الوفد قد تدل على عدم إحراز تقدم أو تحمل إشارة بشأن رد حماس على مقترح واشنطن.

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