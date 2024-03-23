تطورات التفاوض بشأن هدنة غزة

تطورات التفاوض بشأن هدنة غزة
التاريخ
3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان رؤساء الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعودون الليلة إلى إسرائيل.
وتابعت ، ان عودة رؤساء الوفد قد تدل على عدم إحراز تقدم أو تحمل إشارة بشأن رد حماس على مقترح واشنطن.
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