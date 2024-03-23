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منظمة: الاحتلال يستخدم مدنيين دروعا بشرية بالشفاء

3/23/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق عدة إفادات متطابقة بشأن تعمد استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية والزج بهم في ظروف شكلت خطرا على حياتهم، لتأمين وحماية قواته وعملياته العسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة وفي محيطه .

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