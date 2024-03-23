الاحتلال يكشف موعد وقف الهجوم على مستشفى الشفاء
التاريخ
3/23/2024 3:11:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي موعد وقف الهجوم على مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وقال إن جيش الاحتلال سينهي العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بعد اعتقال آخر شخص في المقاومة حيا أو ميتا.
وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الحصار للمستشفى يستمر لليوم السادس دون مياه وطعام وخدمات صحية.
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