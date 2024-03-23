الاحتلال يكشف موعد وقف الهجوم على مستشفى الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي موعد وقف الهجوم على مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وقال إن جيش الاحتلال سينهي العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بعد اعتقال آخر شخص في المقاومة حيا أو ميتا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الحصار للمستشفى يستمر لليوم السادس دون مياه وطعام وخدمات صحية.