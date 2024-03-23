وسائل إعلام روسية تواصل نشر اعترافات متورطين في هجوم كروكوس الإرهابي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف المشتبه به في هجوم كروكوس الإرهابي بأن السيارة من نوع "رينو" جاءت من طرف وسيط على أن يعمل كسائق أجرة وبعد ذلك تمت دعوته لتنفيذ هجوم إرهابي مقابل المال، فوافق.واشترى المشتبه به في هجوم كروكوس الإرهابي سيارة رينو بيضاء من خلال وسيط.



وذكر المحتجز أنه "عاش في نزل في شارع دميتروفسكوي لمدة شهر تقريبا مع مهاجر آخر. وكان المعتقل عاطلا عن العمل لمدة ستة أشهر.



وأشار إلى أنه "مثل المعتقل الأول، كان يستمع إلى الخطب عبر تطبيق تلغرام، ومؤخرا، اتصل به منسق ووسيط خاص عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وعرض عليه وظيفة بدوام جزئي".



وقال المحتجز إنه "كان يعتقد أنه سيعمل كسائق سيارة أجرة، إلا أن المنسق والوسيط الخاص الذي كان يتواصل معه دعاه بعد ذلك لتنفيذ هجوم إرهابي مقابل المال، فوافق على ذلك".

واتضح في وقت سابق، أنه بعد إطلاق النار في الهجوم الإرهابي، صدمت السيارة التي كان يستعملها الإرهابيون للهروب طفلا صغيرا.



هذا ونشرت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، مقطع فيديو لاستجواب أحد المشتبه بتنفيذهم الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو أمس.



وأثناء التحقيق معه في مكان احتجازه، عرف المشتبه به عن نفسه باسم فريدون شمس الدين، من مواليد 1998، وقال إنه وصل من تركيا في 4 مارس الحالي.

وكان اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الروس.



وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.



وكشفت لجنة التحقيق الروسية حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإرهابي وارتفعت الحصيلة إلى 133 قتيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين الذي وصل عددهم إلى 100.

RT