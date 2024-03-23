Saturday, 23 March 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية الروسية: منفذو هجوم كروكوس الإرهابي أجانب وليس بينهم أي مواطن روسي

3/23/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أن المشتبه في تنفيذهم الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو أمس الجمعة أجانب وليس بينهم مواطنون روس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، في بيان إن المشتبه فيهم الأربعة الذين أوقفوا هم "مواطنون أجانب" دون تحديد جنسياتهم، وأكدت وسائل إعلام روسية ونائب روسي في وقت سابق أن بعض المشتبه فيهم من طاجيكستان.

RT

MENAFN23032024000208011052ID1108013662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث