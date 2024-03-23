الداخلية الروسية: منفذو هجوم كروكوس الإرهابي أجانب وليس بينهم أي مواطن روسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أن المشتبه في تنفيذهم الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو أمس الجمعة أجانب وليس بينهم مواطنون روس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، في بيان إن المشتبه فيهم الأربعة الذين أوقفوا هم "مواطنون أجانب" دون تحديد جنسياتهم، وأكدت وسائل إعلام روسية ونائب روسي في وقت سابق أن بعض المشتبه فيهم من طاجيكستان.
RT
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