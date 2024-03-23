تفاصيل اتصال وزير الخارجية بنظيره الروسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء في موسكو يوم أمس.
وأعرب عن أصدق التعازي للحكومة الروسية والشعب الروسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله، وخاصة الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأكمله للتصدي له ومحاربته.
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