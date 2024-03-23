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تفاصيل اتصال وزير الخارجية بنظيره الروسي

3/23/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ‎أيمن الصفدي اتصالاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء في ‎موسكو يوم أمس.


وأعرب عن أصدق التعازي للحكومة الروسية والشعب الروسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله، وخاصة الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأكمله للتصدي له ومحاربته.

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