1153 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، 1153 طنا.



وقالت بلدية إربد الكبرى، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 757 طنا و208 أطنان فواكه، 45 طن ورقيات، و93 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار، و32 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والثوم 200 و400 قرش، والبطاطا بين 35 و50 قرشا والبندورة بين 12 و20 قرشا، والجزر بين 30 و45 قرشا، والخيار بين 30 و45 قرشا، والزهرة بين 15 و30 قرشا، والليمون بين 18 و25 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 45 و65 قرشا.