لجان الزكاة في عجلون تطلق حملة مساعدات رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت لجان الزكاة والصدقات في محافظة عجلون حملة لتوزيع المساعدات المادية والعينية على أسر محتاجة ومعوزة خلال شهر رمضان المبارك.



وقال مدير الأوقاف في المحافظة، الدكتور صفوان القضاة، إن توجهات الوزارة تدعم حملة إطلاق المساعدات لمساندة الأسر المعوزة والأيتام والفقراء والمحتاجين في شهر رمضان المبارك.



وبين القضاة أن المديرية نفذت برامجها الرمضانية "برنامج متكامل للوعظ والإرشاد والتوعية المجتمعية الدينية" منذ بداية الشهر الفضيل اشتملت على التعريف بفضائل شهر رمضان الكريم والفتاوى التي تتعلق بأحكام الصيام وصدقة الفطر والزكاة، مشيرا إلى أن المجالس العلمية الهاشمية تستضيف كل يوم أحد من كل أسبوع طلية الشهر المبارك في مسجد عجلون الكبير أساتذة جامعيين متخصصين وعلماء أجلاء لنشر التوعية الدينية.



وثمن جهود لجان الزكاة في المحافظة لتنفيذهم حملات التوزيع التي استهدفت الأسر العفيفة ضمن المناطق التابعة لهم، مبينا أن المديرية على تنسيق دائم مع اللجان ودعمها من خلال صندوق الزكاة في عمان.



وبين رئيس قسم الزكاة في المديرية، محمد علي المومني، أن لجنه زكاة وصدقات عين جنا وزعت لحوما بلدية على 25 أسرة معوزة ولجنة زكاة وصدقات الجنيد قامت بتوزيع وجبات إفطار على نحو 200 أسرة فقيرة داخل قضاء الجنيد.



وأضاف المومني أن عدد الأسر المستفيدة من لجان الزكاة في المحافظة خلال العام الماضي بلغ حوالي 3645 أسرة بمبلغ إجمالي 221 ألف دينار، و 77 ألف دينار عينية، يتم صرفها على رواتب شهرية وكفالات أيتام ودعم الطالب الفقير ومواد وبطاقات ممغنطة بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.