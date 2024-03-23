حوارية في مركز شابات كفرسوم حول فضائل رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات كفر سوم، التابع لمديرية شباب اربد، اليوم السبت، نشاطا حول فضائل الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك في مسجد عمر بن الخطاب.



وتحدثت المحاضرة نور عبيدات خلال المحاضرة عن فضائل الصيام والقيام وصالح الأعمال في شهر رمضان المبارك.



وأضافت أن شهر رمضان، هو شهر العتق والغفران، وشهر تكثر فيه الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.



وبينت أن للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها الأخلاقية ونبذ الشر والبطر والبخل، وتعويدها على الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم.