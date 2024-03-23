حوارية في مركز شابات كفرسوم حول فضائل رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات كفر سوم، التابع لمديرية شباب اربد، اليوم السبت، نشاطا حول فضائل الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك في مسجد عمر بن الخطاب.
وتحدثت المحاضرة نور عبيدات خلال المحاضرة عن فضائل الصيام والقيام وصالح الأعمال في شهر رمضان المبارك.
وأضافت أن شهر رمضان، هو شهر العتق والغفران، وشهر تكثر فيه الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.
وبينت أن للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها الأخلاقية ونبذ الشر والبطر والبخل، وتعويدها على الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم.
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