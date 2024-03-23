مركز تنسيق التجارة البحرية البريطاني يؤكد تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO اليوم السبت تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة سواحل اليمن على بعد 23 ميلا شرق مدينة المخا.
وأضاف مركز التنسيق في بيان: "تم إخطار منظمة التجارة العالمية البريطانية بوقوع حادث على بعد 23 ميلا بحريا شرق مدينة المخا في اليمن، لكن الخريطة المصاحبة تشير إلى نقطة تقع غرب المدينة الساحلية".
وأشار البيان إلى أن السلطات تحقق في ظروف الحادث، داعية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وبحسب المركز فقد وقع الحادث الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، حيث تلقت UKMTO معلومات بهذا الصدد وفقا للبيان من طرف ثالث لم تذكره وليس من طاقم السفينة.
RT
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