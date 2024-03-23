المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس بموسكو

المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس بموسكو
التاريخ
3/23/2024 3:11:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمتحدثة باسم الناتو، فرح دخل الله، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في مركز "كروكوس" بضواحي موسكو.
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