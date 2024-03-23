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المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس بموسكو

3/23/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمتحدثة باسم الناتو، فرح دخل الله، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في مركز "كروكوس" بضواحي موسكو.

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