المـقاولـين تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للنقابة اليوم السبت، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.
وبين نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، أن هذا الاجتماع يأتي استنادا لأحكام المادة (21) (أ) والمادة (22 /أ،ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته وهو قانوني بمن حضر.
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