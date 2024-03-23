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المـقاولـين تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية

3/23/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للنقابة اليوم السبت، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.


وبين نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، أن هذا الاجتماع يأتي استنادا لأحكام المادة (21) (أ) والمادة (22 /أ،ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته وهو قانوني بمن حضر.

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