مصادر عبرية : اسرائيل وافقت على مقترحات ال CIA لتبادل الاسرى دون انهاء الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان إسرائيل وافقت على مقترح رئيس وكالة المخابرات الامريكية ال CIA بشان تبادل الاسرى بين حركة حماس واسرائيل دون موافقة على انهاء الحرب.
وبحسب صحيفة هارتس وموقع واللا فقد وافقت اسرائيل على المقترح الامريكي لكن رد حماس لم يصل حتى الان عبر الوسطاء القطريين.
وقال موقع واللا عن مصادر
سياسية وامنية اسرائيلية قولها ان رئيس CIA قدّم لوفدي إسرائيل وحركة حماس مقترحا لأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في الصفقة حيث وافقت اسرائيل.
المصادر
قالت ان رد إسرائيل الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط كما ان إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن ٤٠ أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات.
إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن ٤٠ أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات كما اشارت المصادر ان الرد الإسرائيلي حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل و
قدم نقاطا مفصلة في ما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات.
كما شمل رد إسرائيل الحق في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم وفق الصفقة إلى خارج فلسطين.
كما ان الرد الإسرائيلي عرض عودة مقيدة لـ ٢٠٠٠ نازح يوميا
لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ
من ناحيتها قالت هيئة البث الرسمية كان 11 ان“المحادثات بشان صفقة التبادل في قطر ستستمر الليلة أيضًا، ومن المنتظر أن يتم لاحقًا إجراء مشاورة برئاسة نتنياهو لمعرفة المستجدات من الوفد الموجود في قطر واتخاذ القرار بشأن استمرار وجوده هناك أو إعادته إلى إسرائيل حسب تطور مسار المفاوضات”.
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