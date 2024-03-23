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مصادر عبرية : اسرائيل وافقت على مقترحات ال CIA لتبادل الاسرى دون انهاء الحرب

3/23/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان إسرائيل وافقت على مقترح رئيس وكالة المخابرات الامريكية ال CIA بشان تبادل الاسرى بين حركة حماس واسرائيل دون موافقة على انهاء الحرب.

وبحسب صحيفة هارتس وموقع واللا فقد وافقت اسرائيل على المقترح الامريكي لكن رد حماس لم يصل حتى الان عبر الوسطاء القطريين.

وقال موقع واللا عن مصادر
سياسية وامنية اسرائيلية قولها ان رئيس CIA قدّم لوفدي إسرائيل وحركة حماس مقترحا لأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في الصفقة حيث وافقت اسرائيل.

المصادر
قالت ان رد إسرائيل الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط كما ان إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن ٤٠ أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات.

إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن ٤٠ أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات كما اشارت المصادر ان الرد الإسرائيلي حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل و
قدم نقاطا مفصلة في ما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات.

كما شمل رد إسرائيل الحق في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم وفق الصفقة إلى خارج فلسطين.

كما ان الرد الإسرائيلي عرض عودة مقيدة لـ ٢٠٠٠ نازح يوميا
لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ

من ناحيتها قالت هيئة البث الرسمية كان 11 ان“المحادثات بشان صفقة التبادل في قطر ستستمر الليلة أيضًا، ومن المنتظر أن يتم لاحقًا إجراء مشاورة برئاسة نتنياهو لمعرفة المستجدات من الوفد الموجود في قطر واتخاذ القرار بشأن استمرار وجوده هناك أو إعادته إلى إسرائيل حسب تطور مسار المفاوضات”.

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