Saturday, 23 March 2024 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكبر حديقة لـالتوليب في العالم تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 75 في هولندا

3/23/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتوقع أن يقبل مئات الآلاف من الزوار، على متنزه كوكنهوف قرب العاصمة الهولندية أمستردام، الذي فتح أبوابه الخميس الماضي، للتمتع في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه بمشهد أزهاره البالغ عددها سبعة ملايين، والتي تجعل منه أكبر حديقة للتوليب في العالم.
وتبلغ مساحة الحديقة الواقعة في مدينة ليس غرب هولندا 32 هكتارا، وتشكل الألوان المتعددة لملايين الزهور فيها، من توليب وسواها، لوحة بديعة استقطبت 1.4 مليون زائر العام المنصرم، وتعد تاليا من أشهر المعالم السياحية في هولندا. وقالت روسيل بروير (41 عاما) التي اشترت للمناسبة فستانا ورديا مطرزا بالأزهار لوكالة فرانس برس «إنها أول مرة آتي إلى هذا المكان، وأنا متحمسة جدا لمشاركتي في الذكرى الخامسة والسبعين». أما كام كاتون من كولورادو الأميركية، فلاحظ أن «المكان جميل فعلا»، مضيفا: «أحب رائحة الهواء». وأسفت الناطقة باسم المنظمة ليديا ستيوتيل في بيان لكون «هذه الحقول الجميلة الملونة تخفي الضرر الهائل الذي سببته زراعة البصلات»، مذكرة بأن «الحشرات والطيور والنباتات تموت بأعداد كبيرة بسبب السموم الزراعية».
وقد تولت تأسيس حديقة كوكنهوف عام 1949 مجموعة من مزارعي أزهار التوليب ومصدريها بغية عرض منتجاتهم. وبالإضافة إلى السياح من أكثر من 100 دولة، اجتذبت الحديقة أيضا على مر السنين ملوك وملكات عدد من الدول الأوروبية لحضور احتفال الافتتاح.

MENAFN23032024000130011022ID1108013610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث