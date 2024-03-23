أكبر حديقة لـالتوليب في العالم تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 75 في هولندا

(MENAFN
- Al-Anbaa) يتوقع أن يقبل مئات الآلاف من الزوار، على متنزه كوكنهوف قرب العاصمة الهولندية أمستردام، الذي فتح أبوابه الخميس الماضي، للتمتع في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه بمشهد أزهاره البالغ عددها سبعة ملايين، والتي تجعل منه أكبر حديقة للتوليب في العالم.
وتبلغ مساحة الحديقة الواقعة في مدينة ليس غرب هولندا 32 هكتارا، وتشكل الألوان المتعددة لملايين الزهور فيها، من توليب وسواها، لوحة بديعة استقطبت 1.4 مليون زائر العام المنصرم، وتعد تاليا من أشهر المعالم السياحية في هولندا. وقالت روسيل بروير (41 عاما) التي اشترت للمناسبة فستانا ورديا مطرزا بالأزهار لوكالة فرانس برس «إنها أول مرة آتي إلى هذا المكان، وأنا متحمسة جدا لمشاركتي في الذكرى الخامسة والسبعين». أما كام كاتون من كولورادو الأميركية، فلاحظ أن «المكان جميل فعلا»، مضيفا: «أحب رائحة الهواء». وأسفت الناطقة باسم المنظمة ليديا ستيوتيل في بيان لكون «هذه الحقول الجميلة الملونة تخفي الضرر الهائل الذي سببته زراعة البصلات»، مذكرة بأن «الحشرات والطيور والنباتات تموت بأعداد كبيرة بسبب السموم الزراعية».
وقد تولت تأسيس حديقة كوكنهوف عام 1949 مجموعة من مزارعي أزهار التوليب ومصدريها بغية عرض منتجاتهم. وبالإضافة إلى السياح من أكثر من 100 دولة، اجتذبت الحديقة أيضا على مر السنين ملوك وملكات عدد من الدول الأوروبية لحضور احتفال الافتتاح.
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