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ملك بريطانيا فخور بشجاعة الأميرة كايت في مواجهة إصابتها بالسرطان

3/23/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الملك تشالز الثالث أنه «فخور جدا» بأميرة ويلز كايت «لشجاعتها في التحدث كما فعلت»، بعد وقت قصير من كشفها عن إصابتها بالسرطان في مقطع مصور.
وقال ناطق باسم قصر باكينغهام إن الملك تشالز الذي يخضع هو أيضا للعلاج من السرطان «على اتصال وثيق جدا بزوجة ابنه العزيزة». وكانت أميرة ويلز أعلنت في تسجيل مصور، أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها «الوقت والمساحة والخصوصية» ريثما تستكمل علاجها. وأكدت كايت أن اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن يناير الفائت شكل «صدمة هائلة»، لكنها «بخير وتتحسن كل يوم».
وقال تشالز إنه «فخور جدا» بكايت «لشجاعتها في التحدث كما فعلت»، بينما توالت رسائل الدعم لها بما في ذلك من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والبيت الأبيض.
لكنها وصفت الشهور الأخيرة الماضية منذ دخلت المستشفى بـ«الصعبة جدا» لها ولزوجها ولي العهد وليام وأطفالهما الثلاثة.
وأضافت في مقطع فيديو، «في يناير خضعت لعملية كبيرة بالبطن في لندن وساد اعتقاد حينها أن حالتي غير سرطانية». وأضافت «كانت العملية ناجحة، لكن الاختبارات التي تلت العملية الجراحية اكتشفت وجود السرطان».
وتابعت: «نصحني فريقي الطبي بأن أخضع لدورة علاج كيميائي وقائي، وأنا حاليا في المراحل الأولى من هذا العلاج». وكتب جيمس ميدلتون، شقيق كايت، رسالة دعم مؤثرة للأميرة على إنستغرام، قال فيها «على مر السنين تسلقنا معا الكثير من الجبال. وبصفتنا عائلة سنتسلق هذا الجبل معك أيضا». وفي الولايات المتحدة أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه وزوجته جيل ينضمان «إلى الملايين حول العالم ويصليان من أجل شفاء» كايت.
وذكرت كايت أن شرح الوضع لأطفالها الأمير جورج (10 سنوات) والأميرة شارلوت (ثماني سنوات) والأمير لويس (خمس سنوات) و«طمأنتهم إلى أنني سأكون بخير» استغرق وقتا. وأضافت «قلت لهم: أنا بخير وأتحسن كل يوم عبر التركيز على الأمور التي ستساعدني في التعافي بالنسبة إلى وضعي النفسي وجسدي ومعنوياتي».

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