مسلسلات وأفلام مميزة على +OSN خلال مارس

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعرض منصة +OSN خلال مارس الجاري مجموعة من أبرز المسلسلات والأفلام الدرامية والكوميدية المميزة، وهي: المسلسل القصير «THE REGIME»، والذي يروي بطابعه السياسي الساخر محاولات المستشارة إيلينا فيرنهام (كيت وينسلت) للتمسك بخيوط السلطة الهشة داخل نظام استبدادي متهاو، وبينما تدخل الدولة في حالة من الفوضى، يبرز حليف لم يكن في الحسبان، وهو الجندي اليائس «هربرت زوباك»، مما يسفر عن انقسام داخل القصر وعلى الصعيد الوطني.
ومسلسل «APPLES NEVER FALL»، ويستوحي أحداثه من رواية ليان موريارتي، مؤلفة رواية «Big little lies» التي حازت المرتبة الأولى ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعا وفق مجلة نيويورك تايمز، حيث يأخذ المشاهدين بأحداثه الدرامية البوليسية المشوقة في رحلة مع عائلة ديلاني أثناء استكشافهم أسرار اختفاء جوي، وتذهب العائلة المؤلفة من زوجين كانا مدربين سابقين للتنس وأبنائهم البالغين في رحلة لاستكشاف حقائق مخفية تتسبب في الكشف عن أسرار غير متوقعة في تاريخ عائلتهم.
ويعود الممثل الأميركي - المصري رامي يوسف بأحدث عرض كوميدي له بعنوان «More Feelings»، ويقدم هذا العمل- من إنتاج HBO- تجربة مشاهدة مفعمة بالضحك والفكاهة، وهو من إبداع المخرج والمنتج المنفذ كريستوفر ستورر.
ومن الأعمال الدرامية في +OSN: مسلسل «الكبير أوي» ويأتي الموسم السابع له استكمالا للأحداث المميزة في هذا المسلسل المصري الذي يتسم بطابعه الفكاهي، ويصور التناقض الكبير بين الولدين التوأم رغم المسافات الشاسعة التي تفصل بينهما، وتنافسهما على عباءة والدهما لحكم منطقة المزاريطة، وفي ظل هذه الانتصارات والتجارب الكثيرة، تبرز أهمية الروابط العائلية القوية في هذه السلسلة المحبوبة.
ومسلسل «IKHWTAY» ويتعمق موسمه الثالث في سرد تفاصيل العلاقة المميزة المفعمة بمشاعر المحبة بين الأشقاء الأربعة بعد فقدانهم لوالديهم، ويمثل هذا المسلسل الذي أبدعه المخرج سيركان بيرينشي تأكيدا على ضرورة البقاء وتضافر أفراد العائلة في مواجهة الشدائد.
بمناسبة يوم المرأة، تقدم المنصة عروضا درامية مشوقة ومسلسلات شهيرة تتصدى لبطولاتها نساء وتستعرض قوة ومرونة ومشاعر المرأة ومن هذه الأعمال: «TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY، HOUSE OF THE DRAGON، The GILDED AGE، BIG LITTLE LIES».
ومن أبرز الأعمال السينمائية على +OSN فيلم «AMERICAN FICTION» والذي تم ترشيحه خمس مرات لجائزة الأوسكار، ويروي قصة حياة «ثيلونيوس مونك إليسون»، وهو من إبداع المخرج كورد جيفرسون، ويصور الفيلم رحلة «مونك» لاستكشاف القوالب النمطية العرقية في الأدب، الأمر الذي قاده إلى نجاح غير متوقع ضاربا بجميع المعايير المجتمعية عرض الحائط.
وفيلم «ELVIS» ويروي السيرة الذاتية وقصة صعود أيقونة موسيقى الروك آند رول إلفيس بريسلي (يؤدي دوره الممثل أوستن بتلر) إلى عالم الأضواء، حيث يصور انتقال «بريسلي» من حياة الفقر إلى عالم النجومية وسط قصص الحب والخسارة التي تعرض لها فترة الستينيات التي شهدت العديد من التوترات، ويتوافر الفيلم حصريا عبر قناة +OSN.
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