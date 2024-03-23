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مسلسلات وأفلام مميزة على +OSN خلال مارس

3/23/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرض منصة +OSN خلال مارس الجاري مجموعة من أبرز المسلسلات والأفلام الدرامية والكوميدية المميزة، وهي: المسلسل القصير «THE REGIME»، والذي يروي بطابعه السياسي الساخر محاولات المستشارة إيلينا فيرنهام (كيت وينسلت) للتمسك بخيوط السلطة الهشة داخل نظام استبدادي متهاو، وبينما تدخل الدولة في حالة من الفوضى، يبرز حليف لم يكن في الحسبان، وهو الجندي اليائس «هربرت زوباك»، مما يسفر عن انقسام داخل القصر وعلى الصعيد الوطني.
ومسلسل «APPLES NEVER FALL»، ويستوحي أحداثه من رواية ليان موريارتي، مؤلفة رواية «Big little lies» التي حازت المرتبة الأولى ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعا وفق مجلة نيويورك تايمز، حيث يأخذ المشاهدين بأحداثه الدرامية البوليسية المشوقة في رحلة مع عائلة ديلاني أثناء استكشافهم أسرار اختفاء جوي، وتذهب العائلة المؤلفة من زوجين كانا مدربين سابقين للتنس وأبنائهم البالغين في رحلة لاستكشاف حقائق مخفية تتسبب في الكشف عن أسرار غير متوقعة في تاريخ عائلتهم.
ويعود الممثل الأميركي - المصري رامي يوسف بأحدث عرض كوميدي له بعنوان «More Feelings»، ويقدم هذا العمل- من إنتاج HBO- تجربة مشاهدة مفعمة بالضحك والفكاهة، وهو من إبداع المخرج والمنتج المنفذ كريستوفر ستورر.
ومن الأعمال الدرامية في +OSN: مسلسل «الكبير أوي» ويأتي الموسم السابع له استكمالا للأحداث المميزة في هذا المسلسل المصري الذي يتسم بطابعه الفكاهي، ويصور التناقض الكبير بين الولدين التوأم رغم المسافات الشاسعة التي تفصل بينهما، وتنافسهما على عباءة والدهما لحكم منطقة المزاريطة، وفي ظل هذه الانتصارات والتجارب الكثيرة، تبرز أهمية الروابط العائلية القوية في هذه السلسلة المحبوبة.
ومسلسل «IKHWTAY» ويتعمق موسمه الثالث في سرد تفاصيل العلاقة المميزة المفعمة بمشاعر المحبة بين الأشقاء الأربعة بعد فقدانهم لوالديهم، ويمثل هذا المسلسل الذي أبدعه المخرج سيركان بيرينشي تأكيدا على ضرورة البقاء وتضافر أفراد العائلة في مواجهة الشدائد.
بمناسبة يوم المرأة، تقدم المنصة عروضا درامية مشوقة ومسلسلات شهيرة تتصدى لبطولاتها نساء وتستعرض قوة ومرونة ومشاعر المرأة ومن هذه الأعمال: «TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY، HOUSE OF THE DRAGON، The GILDED AGE، BIG LITTLE LIES».
ومن أبرز الأعمال السينمائية على +OSN فيلم «AMERICAN FICTION» والذي تم ترشيحه خمس مرات لجائزة الأوسكار، ويروي قصة حياة «ثيلونيوس مونك إليسون»، وهو من إبداع المخرج كورد جيفرسون، ويصور الفيلم رحلة «مونك» لاستكشاف القوالب النمطية العرقية في الأدب، الأمر الذي قاده إلى نجاح غير متوقع ضاربا بجميع المعايير المجتمعية عرض الحائط.
وفيلم «ELVIS» ويروي السيرة الذاتية وقصة صعود أيقونة موسيقى الروك آند رول إلفيس بريسلي (يؤدي دوره الممثل أوستن بتلر) إلى عالم الأضواء، حيث يصور انتقال «بريسلي» من حياة الفقر إلى عالم النجومية وسط قصص الحب والخسارة التي تعرض لها فترة الستينيات التي شهدت العديد من التوترات، ويتوافر الفيلم حصريا عبر قناة +OSN.

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