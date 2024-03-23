محمد الحويلة أهل الكويت عودونا على التعاضد ويجب المشاركة بفاعلية في الانتخابات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.محمد الحويلة حفل استقبال في مقره الانتخابي، والذي حضره عدد كبير من أبناء الدائرة، مؤكدا أن أبناء الشعب الكويتي عودونا دائما على التواصل والمحبة والتعاضد فيما بينهم، وهم دائما يد واحدة، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن يوفقه الله للوفاء بوعوده وردّ الجميل لهم.
وقال الحويلة إنه في حال وصل إلى قبة عبدالله السالم فسيضاعف من جهده حتى يحقق تطلعات وآمال أهالي الدائرة الخامسة خاصة والشعب الكويتي عامة.
وأكد على ضرورة المشاركة بفعالية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستجرى في الرابع من الشهر المقبل.
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