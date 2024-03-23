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محمد الحويلة أهل الكويت عودونا على التعاضد ويجب المشاركة بفاعلية في الانتخابات

3/23/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.محمد الحويلة حفل استقبال في مقره الانتخابي، والذي حضره عدد كبير من أبناء الدائرة، مؤكدا أن أبناء الشعب الكويتي عودونا دائما على التواصل والمحبة والتعاضد فيما بينهم، وهم دائما يد واحدة، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن يوفقه الله للوفاء بوعوده وردّ الجميل لهم.
وقال الحويلة إنه في حال وصل إلى قبة عبدالله السالم فسيضاعف من جهده حتى يحقق تطلعات وآمال أهالي الدائرة الخامسة خاصة والشعب الكويتي عامة.
وأكد على ضرورة المشاركة بفعالية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستجرى في الرابع من الشهر المقبل.

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