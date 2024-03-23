خالد الياسين تعديل النظام الانتخابي وإيجاد إصلاحات سياسية وتوجيه الدعوم للمستحقين وتحسين معيشة المواطنين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثالثة خالد الياسين حفل افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في منطقة الخالدية. وقال في كلمة له خلال الحفل، «هذه هي الانتخابات الرابعة خلال 4 سنوات بنفس الوجوه ونفس الأسماء تتكرر، ولابد من تعديل النظام الانتخابي لوصول أكبر عدد من الأغلبية لتسهيل العمل مع الحكومة وذلك للوصول إلى نظام العمل الصحيح وهو النظام البرلماني».
ودعا الياسين إلى وجود إصلاحات سياسية وتحسين معيشة المواطنين، وسأكون مدافعا شرسا مع أي قانون لتحسين معيشة المواطنين وتوجيه الدعوم إلى المواطنين بالشكل الصحيح، وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).
وأضاف «الدائرة الثالثة أم الدوائر، وأنا ابن الدائرة الثالثة، وهي مصدر للفكر والأطروحات السياسية الصحيحة، وأنا سأقدم مشروعا سياسيا كبيرا متمنيا من السياسيين والنواب الذين سيصلون إلى البرلمان مشاركتي في هذا المشروع لأنه مشروع إنقاذ بلد، لأنه يؤدي إلى استقرار السلطات الأمر الذي يسهم في تطوير البلد».
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