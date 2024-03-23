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خالد الياسين تعديل النظام الانتخابي وإيجاد إصلاحات سياسية وتوجيه الدعوم للمستحقين وتحسين معيشة المواطنين

3/23/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثالثة خالد الياسين حفل افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في منطقة الخالدية. وقال في كلمة له خلال الحفل، «هذه هي الانتخابات الرابعة خلال 4 سنوات بنفس الوجوه ونفس الأسماء تتكرر، ولابد من تعديل النظام الانتخابي لوصول أكبر عدد من الأغلبية لتسهيل العمل مع الحكومة وذلك للوصول إلى نظام العمل الصحيح وهو النظام البرلماني».
ودعا الياسين إلى وجود إصلاحات سياسية وتحسين معيشة المواطنين، وسأكون مدافعا شرسا مع أي قانون لتحسين معيشة المواطنين وتوجيه الدعوم إلى المواطنين بالشكل الصحيح، وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).
وأضاف «الدائرة الثالثة أم الدوائر، وأنا ابن الدائرة الثالثة، وهي مصدر للفكر والأطروحات السياسية الصحيحة، وأنا سأقدم مشروعا سياسيا كبيرا متمنيا من السياسيين والنواب الذين سيصلون إلى البرلمان مشاركتي في هذا المشروع لأنه مشروع إنقاذ بلد، لأنه يؤدي إلى استقرار السلطات الأمر الذي يسهم في تطوير البلد».

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