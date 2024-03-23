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فيصل الكندري نحن في عرس ديموقراطي وعلى المواطنين اختيار رجال دولة يخدمون البلد ويضعون الكويت نصب أعينهم

3/23/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري غبقة رمضانية على شرف ناخبي الدائرة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير.
وقال «هذه العادة والتواصل والتراحم جبل عليهما أهل الكويت الكرام، ففي هذا الشهر الفضيل نجد هذا التواصل والتجمعات، وهذه نعمة من رب العالمين، ومحبة الناس وسام على صدري وهي القيمة الأسمى بالنسبة لي».
وأضاف الكندري «متفائلون بوجود القيادة السياسية ووجود رئيس مجلس الوزراء سمو الرئيس الشيخ د.محمد الصباح وسنمد يد التعاون إذا كان هناك إنجاز حقيقي ملموس للشعب الكويتي».
وخاطب الكندري الناخبين قائلا«نحن في عرس ديموقراطي فعليكم اختيار رجال دولة يخدمون البلد ويضعون الكويت نصب أعينهم، فالبلد يحتاج إنجازا حقيقيا ملموسا، وتوجهي السياسي كما هو دائما مع الحق ولن أحيد عن الحق».

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