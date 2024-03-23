فيصل الكندري نحن في عرس ديموقراطي وعلى المواطنين اختيار رجال دولة يخدمون البلد ويضعون الكويت نصب أعينهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري غبقة رمضانية على شرف ناخبي الدائرة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير.
وقال «هذه العادة والتواصل والتراحم جبل عليهما أهل الكويت الكرام، ففي هذا الشهر الفضيل نجد هذا التواصل والتجمعات، وهذه نعمة من رب العالمين، ومحبة الناس وسام على صدري وهي القيمة الأسمى بالنسبة لي».
وأضاف الكندري «متفائلون بوجود القيادة السياسية ووجود رئيس مجلس الوزراء سمو الرئيس الشيخ د.محمد الصباح وسنمد يد التعاون إذا كان هناك إنجاز حقيقي ملموس للشعب الكويتي».
وخاطب الكندري الناخبين قائلا«نحن في عرس ديموقراطي فعليكم اختيار رجال دولة يخدمون البلد ويضعون الكويت نصب أعينهم، فالبلد يحتاج إنجازا حقيقيا ملموسا، وتوجهي السياسي كما هو دائما مع الحق ولن أحيد عن الحق».
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