أحمد الحمد ندعو الناخبين لاختيار القوي الأمين الذي يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشــح الدائـــرة الثانيــة م. أحمد الحمد حفل استقبال على شرف ناخبي وأهالي الدائرة الثانية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في منطقة المنصورية.
وقال الحمد «هذه الليالي المباركة هي ليالي شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الكويت بكل الخير والأمن والأمان، ونتمنى أن تظل الكويت واحة أمن وأمان».
وتوجه الحمد بالشكر الجزيل لكل من حضر في الديوان، داعيا الله أن يتم علينا العرس الديموقراطي بكل خير ونصل إلى يوم الاقتراع ليختار المواطنون القوي الأمين الذي يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وعلى الشعب المشاركة الفعالة من أجل تحقيق تطلعات المواطنين.
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