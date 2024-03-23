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أحمد الحمد ندعو الناخبين لاختيار القوي الأمين الذي يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار

3/23/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشــح الدائـــرة الثانيــة م. أحمد الحمد حفل استقبال على شرف ناخبي وأهالي الدائرة الثانية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في منطقة المنصورية.
وقال الحمد «هذه الليالي المباركة هي ليالي شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الكويت بكل الخير والأمن والأمان، ونتمنى أن تظل الكويت واحة أمن وأمان».
وتوجه الحمد بالشكر الجزيل لكل من حضر في الديوان، داعيا الله أن يتم علينا العرس الديموقراطي بكل خير ونصل إلى يوم الاقتراع ليختار المواطنون القوي الأمين الذي يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وعلى الشعب المشاركة الفعالة من أجل تحقيق تطلعات المواطنين.

MENAFN23032024000130011022ID1108013603

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