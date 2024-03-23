عبدالكريم الكندري الفترة السابقة شهدت استقرارا وتعاونا بين السلطتين أديا إلى العديد من الإنجازات

MENAFN - Al-Anbaa) بدر السهيلأكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكريم الكندري أن الكويت مرت بمرحلة مختلفة في السنة الأخيرة بوجود مجلس أمة مستقر وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أديا إلى العديد من الإنجازات منها قوانين مهمة سواء على مستوى الإصلاحات السياسية أو على مستوى تحسين المعيشة للمواطنين وايضا قوانين متعلقة بحل القضية الاسكانية.وقال الكندري خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها مساء أمس الأول على شرف ناخبي الدائرة الثالثة بمقره الانتخابي في منطقة كيفان «ليس فقط المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة مفصلية، وإنما كل انتخابات برلمانية في الكويت هي مفصلية من وجهة نظري وتاريخ 4 أبريل المقبل لن يكون مجرد انتخابات فقط بل هي رسائل من الشعب ستكون في صناديق الاقتراع.وأضاف الكندري أن المواطنة ليست بالورق والمستندات فقط بل إن المواطنة بالانتماء الوطني، أما إذا كانت الحكومة تتبنى النهج العنصري فستكون في المرحلة القادمة كلمة للشعب.

ووجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح قائلا «لديك نماذج لرؤساء وزراء سابقين فاختر النموذج الذي تراه، فهناك رئيس وزراء التف حوله الشعب الكويتي وهناك من قال له الشعب ارحل والأمر يعود إليك».

ودعا الكندري الشعب الكويتي الى ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2024 قائلا «انتخابات 4 أبريل تنتظركم وصناديق الاقتراع بانتظاركم لذا عليكم الحضور والمشاركة في الانتخابات لإيصال رسائلكم».