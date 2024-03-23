عبدالكريم الكندري الفترة السابقة شهدت استقرارا وتعاونا بين السلطتين أديا إلى العديد من الإنجازات

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدر السهيل
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكريم الكندري أن الكويت مرت بمرحلة مختلفة في السنة الأخيرة بوجود مجلس أمة مستقر وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أديا إلى العديد من الإنجازات منها قوانين مهمة سواء على مستوى الإصلاحات السياسية أو على مستوى تحسين المعيشة للمواطنين وايضا قوانين متعلقة بحل القضية الاسكانية.
وقال الكندري خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها مساء أمس الأول على شرف ناخبي الدائرة الثالثة بمقره الانتخابي في منطقة كيفان «ليس فقط المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة مفصلية، وإنما كل انتخابات برلمانية في الكويت هي مفصلية من وجهة نظري وتاريخ 4 أبريل المقبل لن يكون مجرد انتخابات فقط بل هي رسائل من الشعب ستكون في صناديق الاقتراع.
وأضاف الكندري أن المواطنة ليست بالورق والمستندات فقط بل إن المواطنة بالانتماء الوطني، أما إذا كانت الحكومة تتبنى النهج العنصري فستكون في المرحلة القادمة كلمة للشعب.
ووجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح قائلا «لديك نماذج لرؤساء وزراء سابقين فاختر النموذج الذي تراه، فهناك رئيس وزراء التف حوله الشعب الكويتي وهناك من قال له الشعب ارحل والأمر يعود إليك».
ودعا الكندري الشعب الكويتي الى ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2024 قائلا «انتخابات 4 أبريل تنتظركم وصناديق الاقتراع بانتظاركم لذا عليكم الحضور والمشاركة في الانتخابات لإيصال رسائلكم».
MENAFN23032024000130011022ID1108013602
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.